В Югре в ДТП пострадали три человека

Среди них ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в результате столкновения такси и легковушки в городе Ханты-Мансийск, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"В Ханты-Мансийске на улице Студенческая в результате ДТП оба водителя легковых автомобилей, а также четырехлетняя пассажирка получили травмы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель Kia при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, под управлением 46-летней женщины. В результате произошло столкновение машин.