В Якутии из-за разгерметизации газового оборудования в квартире пострадали четыре человека

Из них двое госпитализированы

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном доме в городе Томмот в Алданском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о четырех пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот. Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших с ожогами госпитализированы. На месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона - 41 человек личного состава и 12 единиц техники.