В Челябинской области на мебельной фабрике ликвидировали открытое горение

Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Челябинской области близ поселка Батуринский. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Уточненная информация по пожару в Еткульском муниципальном районе. В 10:16 (08:16 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-центре.

По данным главка, сотрудники МЧС работали на пожаре по повышенному рангу, площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м. Удалось не допустить распространение огня на лесоматериалы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что огонь распространился по кровле фабрики, расположенной в двух километрах от поселка Батуринский. В пресс-центре ГУ МЧС России по региону журналистам уточнили, что людей в здании не было. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания.