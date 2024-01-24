Жителя Приморья задержали за ложное сообщение об акте терроризма

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело в приморском городе Уссурийске возбуждено по факту ложного сообщения об акте терроризма в центральном городском парке. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МВД.

"В Уссурийске возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение дежурного единой диспетчерской службы: поступило сообщение о том, что в центральном парке города Уссурийска будет совершен теракт", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение звонившего - 65-летнего местного жителя. Он дал признательные показания, пояснив, что, находясь в состоянии опьянения, сообщил о готовящемся теракте и раскаивается в содеянном.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.