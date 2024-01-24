В Москве задержали таксиста, заблокировавшего машину, в которой ехала женщина-инвалид

Мужчине грозит до семи лет колонии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя такси, заблокировавшего на дороге автомобиль, в котором находилась женщина-инвалид. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась женщина и сообщила, что на Сущевском Валу произошел дорожный инцидент. Она рассказала, что таксист заблокировал ее автомобиль, после этого начал бить по стеклу водительской двери и нецензурно выражаться, а затем уехал. В салоне сидела пассажирка-инвалид, которую заявительница везла в больницу.

Сотрудники ГИБДД обнаружили 27-летнего мужчину на Уральской улице. При общении с инспекторами он вел себя вызывающе, сообщила Волк в Telegram-канале. Задержанный отказался пройти медосвидетельствование.

Полицейские составили в отношении нарушителя протоколы по статьям 12.26, 12.2, 12.6 и 20.1 КоАП. Кроме того, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигурант арестован, ему грозит до семи лет колонии.