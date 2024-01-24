Уголовное дело об избиении подростков на востоке Москвы передали в центральный аппарат СК

Около одного из торговых центров на Щелковском шоссе восемь молодых людей беспричинно избили двух ранее незнакомых подростков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Расследование уголовного дела по факту избиения двух подростков около торгового центра на Щелковском шоссе на востоке Москвы поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Около одного из торговых центров на Щелковском шоссе восемь молодых людей беспричинно избили двух ранее незнакомых подростков. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).