У берегов Шанхая столкнулись два балкера

Один из них затонул, сообщило Главное управление мореходства Турции

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Балкер Omega под флагом Маршалловых Островов затонул недалеко от Шанхая в результате столкновения с другим судном. Как сообщило Главное управление мореходства Турции, из 21 члена экипажа затонувшего судна 16 являются гражданами Турции.

Omega столкнулось с балкером Mirabella под флагом Островов Кука. Экипаж покинул судно на спасательной шлюпке, и его подобрал балкер Mirabella. Никто не пострадал.

МИД Турции ведет работу с Координационным центром морских спасательных операций КНР по вопросу эвакуации турецких членов экипажа.