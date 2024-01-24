В московском метро неизвестный ударил женщину по голове и скрылся

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Неизвестный ударил женщину по голове на станции метро "Марксистская" в Москве, после чего она упала и получила травмы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На станции метро "Марксистская" злоумышленник, действуя умышленно, из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомой женщине удар рукой в область головы, от которого она упала и получила телесные повреждения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь", - сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что мужчина скрылся с места происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело (ст. 116 УК РФ). "Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника", - добавили в главке. Установление личности преступника и привлечение его к ответственности поставлено на контроль в прокуратуре Московского метрополитена.