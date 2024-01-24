В Орле задержали главу управления экологического надзора

Против Евгения Алехина возбудили дело о превышении полномочий

ТАСС, 24 января. Начальника управления экологического надзора и природопользования департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгения Алехина, баллотировавшегося в 2018 году на пост губернатора региона, задержали по уголовному делу о превышении полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"При координирующей роли прокуратуры Орловской области следственными органами следственной части СУ УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности. Подозреваемый задержан", - говорится в распространенном сообщении.

Алехина подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Преступление выявили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. По версии следственных органов, в апреле 2023 года Алехин помог знакомому в решении вопроса о непривлечении к административной ответственности за нарушение правил охоты.