В Ленобласти на трассе "Нарва" в ДТП попали 14 автомобилей из-за непогоды

Пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Из-за гололеда 14 автомобилей стали участниками сразу нескольких ДТП на трассе "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области. В одной из аварий есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"По предварительной информации, сегодня на трассе "Нарва" в Ломоносовском районе Ленобласти произошло сразу несколько ДТП, участниками которых стали порядка 14 автомобилей. Травмы получили двое участников одной из аварий, они госпитализированы. Предварительно, причиной многочисленных аварий стал гололед", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, полиция проводит проверку.