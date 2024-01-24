В Москве за взяточничество арестовали замначальника полиции по району Зюзино

Сергея Алипова отправили в СИЗО на два месяца

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по району Зюзино Сергея Алипова, обвиняемого в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Зюзинский районный суд города Москвы поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по району Зюзино города Москвы Алипова Сергея Александровича, обвиняемого по ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 291.1, ч. 3 ст. 291 УК РФ, то есть в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. Судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении Алипова С. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, решение об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленный законом срок.

Алипов около восьми лет отвечал за работу патрульно-постовой службы района Зюзино.