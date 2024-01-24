Прокуратура Москвы просит запретить ролики блогера Гаджиева, призывающие нарушать ПДД

В ведомстве отметили, что видеоролики демонстрируют нарушения ПДД, видео сопровождаются поощрительными комментариями, а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными к распространению в России видеоролики, которые снимает и публикует блогер Гаджи Гаджиев. Как сообщили в столичной прокуратуре, они несут прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения.

"Прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании запрещенной к распространению на территории РФ информации, размещенной пользователем в видеохостинге в сети Интернет", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что владелец каналов размещает в видеохостинге видеоролики, которые пропагандируют опасное вождение, публично демонстрируют нарушения ПДД, фактически призывая многочисленных подписчиков делать так же. Кроме того, видео сопровождаются поощрительными комментариями, а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов.

Так, на одном из опубликованных видео группа молодых людей нарушает правила, провоцируя аварийные ситуации, передвигаясь на автомобилях по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту в Москве. В каналах опубликованы видео грубых нарушений не только в столице, но и в других городах России. "Распространение такой информации, призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения, несут прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения", - добавили в надзорном ведомстве. Результаты рассмотрения заявления находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

Следственный комитет 23 января возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) после гонок, которые устроил блогер на московских дорогах. Видео с заездами было выявлено в сети. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о блогере Гаджи Гаджиеве. Госавтоинспекция по факту публикаций видео в сети начала проверку. Позже в МВД сообщили, что один из участников гонок с блогером Гаджиевым задержан, второй участник пришел в полицию сам.

Ранее в сети появилось видео с несколькими молодыми людьми, сидящими за рулем автомобилей, которые на высокой скорости перестраиваются из одного ряда в другой, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. Опубликовал их автоблогер Гаджи Гаджиев.