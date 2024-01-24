Двоих участников гонок в Москве, видео которых выложил Гаджиев, задержали на 48 часов

В течение последнего года один из нарушителей привлекался к административной ответственности 270 раз за нарушение ПДД

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двое участников опасных заездов в Москве с нарушением правил дорожного движения привлечены к административной ответственности и задержаны на 48 часов. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Двое водителей автомобилей премиум-класса, задержанные за многократные нарушения ПДД, привлечены к административной ответственности, - сообщила она. - В отношении одного из них составлено 18 административных материалов. Пять протоколов об административных правонарушениях - в отношении другого".

По словам Волк, выяснилось также, что в течение последнего года один из нарушителей привлекался к административной ответственности 270 раз за нарушение ПДД. "В настоящее время водители находятся в ОМВД России по району Дорогомилово. Они задержаны в соответствии с частью 3 статьи 27.5 КоАП РФ на 48 часов", - добавила представитель ведомства.

На видео, предоставленном в пресс-центре МВД России, один из задержанных рассказал, что гонял с нарушением правил дорожного движения по Кутузовскому проспекту в Москве не для того, чтобы снимать видео. По его словам, только потом он узнал, что "был специальный человек, который выкладывал это в сети". Также он рассказал, что в ходе опасных заездов допускал превышение скорости, проезжал на красный сигнал светофора и выезд на полосу для автобусов. При этом, по словам задержанного, он осознавал, что создает опасность жизни и здоровью других людей. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Второй задержанный рассказал, что принимает участие в таких заездах крайне редко и виноват в том, что нарушал скоростной режим.

Ранее в сети появилось видео с несколькими молодыми людьми, сидящими за рулем автомобилей, которые на высокой скорости перестраиваются из одного ряда в другой, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. Опубликовал их автоблогер Гаджи Гаджиев. Следственный комитет 23 января после гонок возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Позже в МВД сообщили, что один из участников опасных заездов задержан, второй участник пришел в полицию сам.