В Петербурге задержали водителя автобуса, сбившего на тротуаре пять человек

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Водителя автобуса, который выехал на тротуар и сбил пять человек в Санкт-Петербурге, задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга. Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

ДТП случилось 24 января около 16:00 на пересечении улиц Беринга и Наличной. По данным полиции, 58-летний водитель рейсового автобуса №152 потерял контроль за движением транспорта и выехал на тротуар. В результате происшествия пятеро пешеходов, включая 16-летнего подростка, получили травмы разной степени тяжести.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). ГСУ СК России по Петербургу также организовало доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе управления.

Перевозчик ООО "Домтрансавто" сообщил ТАСС, что компания сотрудничает со следствием. Внутри организации также инициирована проверка всех обстоятельств ДТП. "Компания искренне сожалеет и готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим в стационаре до их полного выздоровления. Также будет оказана помощь в получении предусмотренных страховых выплат", - рассказали в компании.