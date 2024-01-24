24 января, 18:57
Военная операция на Украине

Система ПВО уничтожила в Брянской области два украинских беспилотника

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 24 января. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", - отметил Богомаз. По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. 

Губернатор также сообщил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Богомаз поблагодарил за работу подразделения ПВО. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине