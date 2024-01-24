Система ПВО сбила еще один украинский дрон в Брянской области

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Средства ПВО сбили еще один украинский дрон самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

"24 января около 22:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.

Об уничтожении беспилотника также написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Пострадавших и разрушений нет", - отметил он.