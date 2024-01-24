Фигурантам дела о призывах к беспорядкам на выборах в ГД запросили до 11,5 года колонии

Адвокат одного из подсудимых Юлия Кузнецова отметила, что вину никто из 11 фигурантов дела не признает

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Гособвинение просит Бутырский суд Москвы назначить сроки от 7 лет до 11,5 года колонии одиннадцати фигурантам уголовного дела о призывах к беспорядкам во время выборов в Государственную думу в сентябре 2021 года. Как сообщила ТАСС адвокат одного из подсудимых Юлия Кузнецова, приговор планируется огласить 16 февраля.

"В ходе прений сторон в Бутырском районном суде Москвы гособвинение попросило назначить нашим подзащитным сроки от 7 лет до 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор будет постановлен 16 февраля в 14:00 мск", - сказала собеседница агентства.

По словам адвоката, вину никто из 11 фигурантов дела не признает и просит суд их оправдать. "Почти никто из обвиняемых знаком не был друг с другом, познакомились уже в СИЗО", - уточнила представитель защиты.

На скамье подсудимых находятся Алексей Курлов, Дмитрий Чебанов, Никита Крещук, Жанна Чернова, Мария Платонова, Ильдар Садриев, Игорь Кузнецов, Вячеслав Абрамов, Дмитрий Ламанов, Алексей Яночкин и Игорь Нагибин. В зависимости от роли и участия им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК РФ: "Призывы к массовым беспорядкам" (ст. 212), "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282), "Хранение наркотических средств" (ст. 228) и "Незаконное хранение взрывчатых веществ" (ст. 222.1). Кроме студентки Высшей школы экономики (ВШЭ) Платоновой, все фигуранты находятся в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по факту публикаций Telegram-канала "Что делать", которым руководил Чебанов.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создала сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни голосования с 17 по 20 сентября в 2021 году. Следователи установили в опубликованных видео "наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц".