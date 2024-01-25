Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой два балла после землетрясения в КНР

Данных о пострадавших и разрушениях нет

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Жители города Алма-Ата ощутили подземные толчки силой два балла по шкале МSК-64 после землетрясения, эпицентр которого находился в Китае. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области.

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, которые произошли 25 января в 02:35 (24 января в 23:35 мск) и в 04:21 (01:21 мск) на территории КНР более чем в 250 км от Алма-Аты. В первом случае магнитуда составила 5,1, во втором - 5,9.

В Алма-Ате в обоих случаях были зафиксированы подземные толчки силой два балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 23 января в Китае недалеко от границ с Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр располагался в 121 км к западу от уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощущались в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В Алма-Ате, где их сила составила пять баллов по шкале МSК-64, с различными травмами были госпитализированы восемь человек.