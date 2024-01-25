Под Красноярском перекрыли федеральную трассу из-за нескольких ДТП

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" под Красноярском из-за нескольких ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом говорится в сообщении ГИБДД региона.

"Из-за ДТП в районе 25-м км автодороги "Обход города Красноярска" в составе Р-255 "Сибирь" полностью ограничено движение для автотранспорта в обе стороны", - сообщили в ведомстве.

По информации ГИБДД, из-за несоблюдения дистанции в условиях плохой видимости и наледи на проезжей части произошло несколько аварий с участием девяти автомобилей.

Пострадавших в ДТП нет. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.