В Николаевской области получил повреждения объект критической инфраструктуры

Глава военной администрации региона Виталий Ким заявил, что три населенных пункта остались без света

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Три населенных пункта остались без света из-за повреждения объекта критической инфраструктуры в Николаевской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

"Село Дмитровка Куцурубской общины. Поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения остались три населенных пункта", - написал Ким в Telegram-канале.

В ночь на четверг в нескольких областях Украины, в том числе в Николаевской, объявлялась воздушная тревога.