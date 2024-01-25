Экс-главу управления собственности Владивостока осудили за взятки на 10 лет колонии

Суд также назначил штраф в размере 20 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Бывший начальник управления муниципальной собственности Владивостока осужден на 10 лет колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Ленинский районный суд города Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника управления муниципальной собственности города Владивостока Дмитрия Пикулы. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе с вымогательством взятки) и покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Дмитрия Пикулу виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом в размере 20 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 7 лет", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с марта по декабрь 2020 года осужденный по предварительном сговору со своим заместителем, в отношении которого ранее был вынесен обвинительный приговор суда, получили взятку в размере 5 млн рублей за предоставление в собственность коммерческой организации 3 га земли во Владивостоке за льготную выкупную стоимость - 14 млн рублей без проведения торгов. Он же с июня 2020 года по январь 2021 года получил через посредников от лица, действующего в рамках федерального закона "Об оперативно-разыскной деятельности" взятку в размере 3 млн рублей. Деньги он вымогал у взяткодателя, создавая препятствия к предоставлению двух земельных участков общей площадью около 0,25 га в собственность двух граждан, обладающих правом на их льготное предоставление.

Он же с июня по декабрь 2020 года в составе группы лиц по предварительном сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в размере 3 млн рублей за предоставление земельного участка площадью 0,1 га в собственность лица, имеющего право на его получение в льготном порядке. В период с ноября 2020 года по январь 2021 года обвиняемый согласился за взятку в размере 2 млн рублей предоставить в собственность заинтересованного лица земельный участок площадью 0,4 га, однако преступление до конца не довел в связи с задержанием. Преступления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Приговором суда также обращено взыскание на имущество осужденного. Приговор не вступил в законную силу.