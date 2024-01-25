В Приморье произошел пожар на руднике "Николаевский"

Погибших и пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Пожар произошел на руднике "Николаевский" предприятия "Дальполиметалл" в Приморском крае, сообщили ТАСС в Министерстве по делам ГО и ЧС региона. 24 человека из 68 остававшихся в руднике горняков уже эвакуированы.

"Поступила информация о том, что на горизонте 275 метров рудника "Николаевский" АО "Дальполиметалл" произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. На руднике находилось 68 человек, из них 24 человека уже выведены на поверхность", - сообщили в министерстве.

Позже в ведомстве сообщили о завершении эвакуации всех 68 человек.

Там уточнили, что опасных горячих материалов на руднике нет. На месте работает подразделение спасателей из 15 человек и 2 единиц техники.

На предприятии ТАСС сообщили, что им известно о задымлении.

На руднике добывают различные минералы, включая соединения серебра. В 2021 году дальневосточное управление Ростехнадзора при проверке обнаружило на руднике 14 нарушений безопасности при работе с промышленной взрывчаткой.