В Калининграде машина наехала на двух подростков

Полиция возбудила дело

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело после ночного ДТП с двумя пострадавшими 16-летними девочками-подростками. В результате наезда на пешеходном переходе легкового автомобиля обе с серьезными травмами госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 23:41 по местному времени (00:41 мск 25 января) на Ленинском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Audi допустил наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Одна из пострадавших была госпитализирована и находится в состоянии комы, вторая направлена в операционную областной больницы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области, информировала пресс-служба этого ведомства. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).