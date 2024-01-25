В Новосибирске полицейского подозревают в развратных действиях в отношении 14-летней

Заявление на сотрудника подали родители ребенка

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Родители 14-летней девочки подали заявление в полицию о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Установлено, что действия совершил один из сотрудников новосибирского гарнизона полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетней девочки о совершении в отношении нее противоправных действий. Оперативниками полицейского главка предварительно установлено, что 7 января в одном из домов, расположенных в садовом некоммерческом товариществе, отдыхали несколько человек. Ночью один из мужчин совершил в отношении девочки 2010 года рождения развратные действия без применения насилия. Также установлено, что он является сотрудником новосибирского гарнизона полиции", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что собранные оперативниками ГУ МВД России по Новосибирской области материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы. При подтверждении вины гражданина, он понесет наказание в установленном законом порядке.