Прокуратура запросила для экс-мэра Томска Кляйна год колонии по четвертому делу

С учетом предыдущего приговора совокупный срок составит 2 года 10 месяцев лишения свободы

ТОМСК, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура в ходе прений запросила у суда год лишения свободы в колонии общего режима для бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облпрокуратуры.

"Прокуратура запрашивает год лишения свободы в колонии общего режима. С учетом предыдущего приговора совокупный срок - 2 года 10 месяцев лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Четвертое уголовное дело в отношении Ивана Кляйна было возбуждено в мае 2022 года по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2019 году Кляйн дал указание Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, зная, что они были выполнены с нарушениями. Тот в свою очередь обратился к Артему Рышкову, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. Таким образом, подрядчику были необоснованно перечислены более 74 млн рублей за работы с нарушениями.

Все трое в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями), ч. 1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями).

Кляйн был арестован и временно отстранен от должности мэра решением суда в ноябре 2020 года. Обвинение ему было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один - с незаконным участием в предпринимательской деятельности. 30 декабря прошлого года Советский районный суд Томска приговорил его к 2 годам колонии общего режима.