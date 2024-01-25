Более 1,2 млн рублей судебных издержек взыскали с Фургала и фигурантов дела об убийствах

Ранее экс-губернатор Хабаровского края был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Люберецкий городской суд на выездном заседании в Московском областном суде взыскал в доход государства более 465 тыс. рублей процессуальных издержек с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года колонии за организацию убийств. Как уточнил ТАСС адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, общая сумма судебных издержек взыскана со всех фигурантов в размере более 1,2 млн рублей.

"Сегодня в Мособлсуде в ходе выездного заседания Люберецкого городского суда по определению судебных издержек по приговору от 10 февраля прошлого года в отношении моего подзащитного, Карепова А. В., Палея С. И. и Кадырова М. Ф. суд постановил взыскать с Фургала в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу на стадии судебного разбирательства в сумме 307 399 рублей 17 коп., на стадии предварительного следствия - в сумме 158 951 рубль 62 копейки. Всего со всех осужденных судом взыскан 1 млн 217 тыс. 832 рубля", - сказал собеседник агентства.

Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу. Вместе с признанием приговора законным апелляционная инстанция отправила на повторное рассмотрение вопрос о выплате процессуальных издержек.

В настоящее время в отношении Фургала в Бабушкинском суде Москвы начинается слушание другого уголовного дела в отношении него по экономическому составу.