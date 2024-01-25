Иск Киркорова к Успенской на 10 млн рублей начнут рассматривать в марте

Как отметил адвокат Александр Добровинский, в иске просят суд обязать певицу, в частности, взыскать моральную компенсацию в размере 10 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в марте приступит к рассмотрению иска певца Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский.

"Назначена первая беседа на 11 марта. Напомню, что в иске мы просим суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, которыми она пыталась опорочить честь и достоинство моего клиента, а также взыскать моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около 2 млн рублей", - сказал он.

В иске речь идет об интервью Успенской Алене Жигаловой. Адвокат отметил, что певица в интервью назвала Киркорова "женоненавистником". Истец также просит обязать певицу опубликовать опровержение на своих страницах в социальных сетях и на YouTube.