25 января, 15:05,
обновлено 25 января, 15:29

В Оренбургской области в результате обрушения на насосной станции погибли два человека

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Госпитализированы пять человек, отметил глава города Денис Меньшиков

ТАСС, 25 января. Два человека погибли, пять доставлены в больницу после обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь, сообщил глава города Денис Меньшиков в Telegram-канале.

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"К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек. Искренние соболезнования родным и близким. Невозможно передать словами боль утраты. Мы скорбим вместе с вами. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", - написал он.

Меньшиков добавил, что пять пострадавших с ранениями средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение Орска, им оказывается помощь. По словам главы города, с пострадавшими работают психологи Комплексного центра обслуживания населения. Еще пять человек отказались от госпитализации.

Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, уточнил глава города Меньшиков. Насосная станция функционирует по назначению. Сейчас устраняются последствия аварии. 

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