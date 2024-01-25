В Оренбургской области в результате обрушения на насосной станции погибли два человека

Госпитализированы пять человек, отметил глава города Денис Меньшиков

ТАСС, 25 января. Два человека погибли, пять доставлены в больницу после обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь, сообщил глава города Денис Меньшиков в Telegram-канале.

"К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек. Искренние соболезнования родным и близким. Невозможно передать словами боль утраты. Мы скорбим вместе с вами. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", - написал он.

Меньшиков добавил, что пять пострадавших с ранениями средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение Орска, им оказывается помощь. По словам главы города, с пострадавшими работают психологи Комплексного центра обслуживания населения. Еще пять человек отказались от госпитализации.

Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, уточнил глава города Меньшиков. Насосная станция функционирует по назначению. Сейчас устраняются последствия аварии.