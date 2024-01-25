Суд Москвы арестовал сотрудника МВД за передачу данных об умерших ритуальным агентам

Валерий Щеглов останется под арестом до 23 марта, ему грозит до 12 лет колонии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отправил под стражу сотрудника МВД, который обвиняется в получении взятки за информацию о смерти граждан и ее передачу заинтересованным лицам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Щеглову Валерию Николаевичу, состоящему в должности старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по Москве, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ(получение взятки)", - сказали в пресс-службе.

Щеглов останется под арестом до 23 марта. Ему грозит до 12 лет колонии.

Как уточнили в суде, Щеглов, будучи старшим оперативным дежурным, сообщал служебную информацию о вызовах сотрудников полиции по факту смерти граждан, анкеты, личные данные и данные родственников умерших заинтересованным лицам, от которых получал деньги. В правоохранительных органах ТАСС отметили, что сведения обвиняемый передавал похоронным агентам и организациям, связанным с ритуальными услугами.