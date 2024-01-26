В Иркутской области задержали подозреваемого в планировании теракта

Решением суда его заключили под стражу

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Житель Железногорска-Илимского Иркутской области задержан по подозрению в планировании террористического акта. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"Он подозревается в планировании особо тяжкого преступления в сфере общественной безопасности. У подозреваемого изъяты тематические предметы и атрибутика. Сейчас 19-летний подозреваемый доставлен в Иркутск. Решением суда он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Полицейским он не стал отрицать задуманное", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, осенью 2023 года молодой человек, являясь приверженцем международного молодежного движения "Колумбайн", которое признано террористической организацией и деятельность которой запрещена на территории РФ, занимался пропагандой террористической организации, а также высказывал намерения о массовых убийствах в общественных местах на территории города Железногорск-Илимский. Органами следствия установлено, что подозреваемый определил дату совершения преступления, приобрел предметы, свидетельствующие о его приверженности к запрещенной организации, с помощью которых планировал совершать противоправные действия.