В Приморье выявили повреждения в партии подготовленного на экспорт краба

Панцири были частично с личинками и черными пятнами, уточнили в Россельхознадзоре

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Россельхознадзор в Приморье выявил нарушения в партии клешней краба весом около одной тонны. В отобранных пробах обнаружены повреждения, панцири частично были покрыты личинками и черными пятнами, сообщает пресс-служба ведомства.

"При проведении исследований пробы, отобранной от партии конечностей краба стригуна-опилио производителя из Хасанского района Приморского края, подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" выявлены нарушения. Проба от партии конечностей краба весом около тонны для проведения исследований была отобрана <…> в рамках контроля за качеством и безопасностью продукции, заявленной на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию и Европейский союз. <…> В пробе установлены нарушения органолептических показателей: на поверхности панцирей найдены повреждения, панцири частично были покрыты личинками темно-коричневого цвета и черными пятнами, мясо "розочек" в местах повреждений панциря также было черного цвета", - говорится в сообщении.

Специалистами лаборатории проведены исследования на соответствие конечностей краба 29 показателям, включая токсичные элементы, микробиологические показатели, паразитарную чистоту и другие нормативы. Причиной выявленных нарушений могло стать несоблюдение технологии вылова, а также несоблюдение условий транспортировки краба до берегового предприятия. Использование продукции в подобном виде допускается только для переработки.

После получения результатов исследований информация о нарушениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста". Далее сведения срочными донесениями поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. В адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований.