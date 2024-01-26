В ДТП под Белгородом погиб один человек

Еще шестеро пострадали

ТАСС, 26 января. Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Белгородской области, сообщается на сайте "МВД медиа".

"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, еще шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. Всего в салоне транспортного средства находились 11 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 06:00 в пятницу на 87-м км автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка 60-летний водитель маршрутного автобуса Ford Transit не справился с управлением и съехал в кювет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.