В Москве при пожаре в доме на Котельнической набережной погибла женщина

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на Котельнической набережной в Москве, погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщили журналистам в столичной прокуратуре.

"В квартире жилого дома на Котельнической набережной произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1943 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сказали в пресс-службе.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Таганской межрайонной прокуратуры.