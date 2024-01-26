В ДТП в Омске пострадали три человека

Полиция проводит проверку

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Мужчина и двое детей пострадали при столкновении пассажирского автобуса и "Газели" в Омске. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам автобуса "Луидор": мужчине и двум детям", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автобуса, в салоне которого находилось восемь пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель", после чего наехал на столб.

Пассажирский автобус "Луидор" следовал по маршруту №25. Полиция проводит проверку.