Суд в Орле поместил под домашний арест главу управления экологического надзора

Евгений Алехин обвиняется в превышении должностных полномочий

ТАСС, 26 января. Советский районный суд Орла поместил под домашний арест обвиняемого в превышении полномочий начальника управления экологического надзора и природопользования департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгения Алехина, баллотировавшегося в 2018 году на пост губернатора региона, сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Алехину Е. Е. сроком на 1 месяц 29 суток. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - говорится в распространенном сообщении.

Алехина обвиняют по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следственных органов, в апреле 2023 года он помог знакомому в решении вопроса о непривлечении к административной ответственности за нарушение правил охоты.