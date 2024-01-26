В ДТП с грузовиком в Новой Москве один человек погиб и один пострадал

Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, а затем с ещё одним автомобилем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Грузовик выехал на встречную полосу на Калужском шоссе в Новой Москве и столкнулся с двумя автомобилями, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, а также последующее столкновение еще с одним автомобилем. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mitsubishi, также пострадал пассажир этого же автомобиля", - говорится в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре ТиНАО. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что ДТП произошло на 65-м км Калужского шоссе. "Причины и обстоятельства произошедшего уточняются", - сказали в главке. В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадавшего пришлось извлекать из автомобиля спасателям. "Степень полученных травм устанавливается", - сказал собеседник агентства.