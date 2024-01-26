Причиной ДТП в Новой Москве с участием грузовика стала его техническая неисправность

Водитель Mitsubishi погиб на месте аварии, его пассажир с травмами доставлен в медучреждение

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Техническая неисправность грузовика стала причиной ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, где один человек погиб, один пострадал. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 65-м км Калужского шоссе водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes, из-за технической неисправности совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, после чего Mercedes совершил еще одно столкновение с автомобилем Toyota, - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГИБДД уточнили, что водитель Mitsubishi (мужчина на вид 30-35 лет) погиб на месте дорожной аварии, его пассажир с травмами доставлен в медучреждение. "В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы", - сказали в Госавтоинспекции.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадавшего пришлось извлекать из автомобиля спасателям. Проверка по данному факту находится на контроле прокуратуры.