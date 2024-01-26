СК сообщил, что в Харьковской области располагался ЗРК, из которого был поражен Ил-76

Следователи приобщили к материалам уголовного дела документы погибших украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого над территорией Белгородской области был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

Следователи приобщили к материалам уголовного дела документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.