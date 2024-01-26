В Кузбассе в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек

В ГУ МВД по региону отметили, что дети не пострадали

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом на трассе Кемерово - Новокузнецк, травмы получили шесть человек. Находящиеся в автобусе дети, по предварительной информации, не пострадали, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 16:30 (12:30 мск) на 62-м км автодороги Кемерово - Новокузнецк. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с попутным школьным автобусом "Газель", который вследствие удара съехал с проезжей части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с травмами госпитализированы водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще двум пострадавшим из легкового автомобиля, а также сопровождающей школьников женщине назначено амбулаторное лечение. Шестеро детей из автобуса обследованы медиками, по предварительным данным, пострадавших среди них нет.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области сообщили, что по факту ДТП организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.