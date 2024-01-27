В Омске задержали подростка, который за деньги совершил поджог

В доме, где произошел пожар, находились две женщины и двое детей

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. В Омске задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в поджоге дома и автомобиля за вознаграждение в 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Жилой дом на одной из улиц Омска загорелся поздно ночью. Хозяйку разбудили проезжавшие мимо люди, которые и помогли потушить дом и автомобиль. "Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого в поджоге: им оказался девятиклассник из Привокзального поселка. 16-летний подросток нашел объявление о работе в мессенджере. Его тестовое задание для трудоустройства состояло в поджоге указанных объектов, за что кураторы обещали заплатить 10 тыс. рублей. Денег школьник так и не получил", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, от его действий могли пострадать люди, адрес кураторы выбрали случайным образом. В ту ночь в доме, кроме 32-летней хозяйки, находились пенсионерка и двое детей.

В УМВД России по городу Омску возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.