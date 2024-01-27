В Белгородской области зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 27 января. Воздушные атаки, в том числе с использованием дрона-камикадзе, а также семь минометных прилетов со стороны Украины зафиксировали за сутки на приграничных территориях Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Информация о нанесенных Вооруженными силами Украины ударах по нашему региону за 26 января. В Белгородском районе в селе Соловьевка сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ 26 января повреждения выявлены в поселке Севрюково: в одном частном жилом домовладении повреждена крыша", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино, там зафиксировали четыре прилета. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили три минометных снаряда и восемь гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.