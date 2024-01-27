В Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме

Проводится проверка

ТАСС, 27 января. Подросток погиб при пожаре в частном доме в Богатовском районе Самарской области. Об этом сообщило в Telegram-канале следственное управление СУ СК России по региону.

"27 января 2024 года в жилом частном доме, расположенном в поселке Алексеевка в Богатовском районе, произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погиб 16-летний подросток", - говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия. Выясняются обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки.