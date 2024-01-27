В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек

По предварительным данным, водитель Daewoo Nubira при обгоне не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся еще с двумя автомобилями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. На 71-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области столкнулись три легковых автомобиля, пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На 71-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень Богдановичского района сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Largus и Daewoo, всего пять человек, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомашины Daewoo Nubira, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при совершении обгона не убедился в безопасности и допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Largus, который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti-ЕХ25, после чего он съехал в кювет. Госавтоинспекция проводит проверку, окончательную причину ДТП выяснят при проведении административного расследования.