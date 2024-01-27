В Ступине арестовали обвиняемых по делу о поджоге дома, где погибла женщина

Из них двоих заключили под стражу, еще одного отправили под домашний арест

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы арестовал двух несовершеннолетних по делу о поджоге дома в Ступине Московской области, где погибла женщина. Еще одного отправили под домашний арест, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Тушинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении несовершеннолетних различные меры пресечения по факту поджога дома в Ступино Московской области. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сказала представитель суда.

В суде уточнили, что двоих обвиняемых заключили под стражу, одного отправили под домашний арест до 23 марта.