Bild: в аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с €455 тыс.

Он собирался вылететь на Кипр

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники германской таможни задержали в аэропорту Мюнхена 66-летнего гражданина Украины, который хотел вывезти €455 тыс. наличными. Об этом сообщила газета Bild.

Украинский пенсионер собирался вылететь на Кипр. При досмотре он сообщил, что у него с собой лишь €300. После прохождения контроля к нему неожиданно подошел другой мужчина и передал чемодан, что показалось подозрительным сотрудникам таможни. Они попросили открыть чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом €20 и €50.

Деньги конфискованы, ведется расследование. "Сейчас выясняется, не идет ли здесь речь об отмывании денег, кому они принадлежат и каково их происхождение", - отметил представитель таможенного управления, слова которого привело издание.