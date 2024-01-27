На борту атакованного хуситами танкера Marlin Luanda потушили пожар

Экипаж продолжает следить за состоянием судна и груза, сообщила компания Trafigura, являющаяся оператором танкера

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Экипажу танкера для перевозки нефтепродуктов Marlin Luanda, атакованного йеменскими хуситами в Аденском заливе, удалось потушить пожар на борту судна. Об этом сообщила компания Trafigura, являющаяся оператором танкера.

"Мы рады подтвердить, что все члены экипажа на борту Marlin Luanda находятся в безопасности, а пожар в грузовом танке полностью потушен. В настоящее время судно направляется в безопасную гавань. Экипаж продолжает внимательно следить за состоянием судна и груза", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что атакованному танкеру, экипаж которого действовал "в крайне сложных условиях", пришли на помощь корабли военно-морских сил Индии, США и Франции. Компания также заявила, что ни одно судно, оператором которого она является, в настоящее время не проходит через воды Аденского залива.

В пятницу военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали танкер Marlin Luanda, идентифицировав его как принадлежащий Великобритании. По его словам, в результате удара противокорабельной ракетой на борту судна возник пожар. Согласно сообщению Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, экипажу оказывали помощь силы коалиции, участвующей в операции Prosperity Guardian в Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.