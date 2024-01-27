ВСУ второй раз за сутки атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения получил частный дом

ТАСС, 27 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, теперь с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате сброса четырех снарядов повреждения получил один частный дом, два автомобиля.

Ранее в субботу в результате обстрела села со стороны ВСУ повреждения получили различные объекты на территории трех частных домов, один легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали.

"Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - добавил Гладков.