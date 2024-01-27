Адвокат Дарьи Треповой сообщил, что еще не подавал жалобу на приговор подзащитной

Даниил Берман отметил, что еще не получил копию приговора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Адвокат Даниил Берман опроверг информацию о том, что подал жалобу на приговор своей доверительнице Дарье Треповой, осужденной на 27 лет колонии по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) и получили ранения 52 человека. Об этом сообщил ТАСС сам адвокат.

"Не подтверждаю информацию о том, что подал апелляцию. Мы еще не получили копию приговора. Жалоба будет подана позже, но в установленные законом сроки", - сказал Берман в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было опубликовано сообщение о том, что защита Дарьи Треповой обжаловала приговор, вынесенный ей 2-м Западным окружным военным судом на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

Коллегия из трех судей 25 января признала Дарью Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года - это самый строгий приговор женщине в истории современной России. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа.

После оглашения приговора адвокат Треповой назвал его "незаконным и необоснованным" и сообщил журналистам, что после ознакомления с мотивировочной частью решения намерен обжаловать его. В прениях сторон и подсудимая, и ее защитник просили суд вернуть дело на доследование.