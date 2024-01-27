ВСУ атаковали село Антоновка в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждена линия газоснабжения

ТАСС, 27 января. Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Антоновка Белгородской области, в результате атаки повреждена линия газоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Антоновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Подворовой обход территории продолжат в светлое время суток.