В Белгородской области за сутки зафиксировали около 40 прилетов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили девять домов и пять автомобилей

ТАСС, 28 января. Украинские военные выпустили за сутки около 40 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены девять домов, пять автомобилей и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - установлено 17 прилетов. Также в селе совершено пять атак с помощью дронов-камикадзе и сброшено с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Также повреждены пять гражданских автомобилей и линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - уточнил губернатор.

Также по селу Середа Шебекинского округа выпустили восемь минометных снарядов, по селу Муром - два минометных снаряда. В хуторе Марьино и селе Муром с БПЛА сбросили по одному взрывному устройству.

В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сбросили одно взрывное устройство. В поселке Разумное после отражения силами ПВО воздушной атаки в ночь на 27 января повреждена кровля одного частного дома. В Волоконовском районе из гранатомета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировали 10 гранатометных выстрелов.

В Краснояружском районе в селе Графовка 27 января дроном-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. Село Антоновка в Грайворонском округе ВСУ также атаковали с помощью дрона-камикадзе, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. "В результате взрыва различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли, также повреждены линия газоснабжения и автомобиль", - проинформировал глава региона.